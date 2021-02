Calciomercato Sampdoria, la Lazio piomba su La Gumina: l’ex Palermo può ripartire dalla Salernitana (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quale futuro per Antonino La Gumina?Sembra essere giunta al capolinea l'avventura dell'attaccante palermitano alla corte di Claudio Ranieri. Lo scorso 31 gennaio 2020, il club di Massimo Ferrero ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli i diritti alle prestazioni sportive di La Gumina, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Tuttavia, fin qui il classe 1996 non è riuscito a trovare spazio e continuità: sono appena otto le presenze collezionate da Nino in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 382 minuti. Una la rete messa a segno.Ragion per cui, La Gumina potrebbe adesso ripartire dalla Serie B. Sulle tracce dell'ex centravanti rosanero vi sarebbero Brescia, Reggina e Chievo Verona. Ma, a sorpresa - secondo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quale futuro per Antonino La?Sembra essere giunta al capolinea l'avventura dell'attaccante palermitano alla corte di Claudio Ranieri. Lo scorso 31 gennaio 2020, il club di Massimo Ferrero ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli i diritti alle prestazioni sportive di La, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Tuttavia, fin qui il classe 1996 non è riuscito a trovare spazio e continuità: sono appena otto le presenze collezionate da Nino in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 382 minuti. Una la rete messa a segno.Ragion per cui, Lapotrebbe adessoSerie B. Sulle tracce dell'ex centravanti rosanero vi sarebbero Brescia, Reggina e Chievo Verona. Ma, a sorpresa - secondo ...

Commenta per primo Secondo Sky Sport Santon resterà alla Roma , nonostante l'interesse della Sampdoria . Bloccata, salvo sorprese, anche la cessione di Fazio .

Commenta per primo Dopo l'arrivo dal Brescia di Torregrossa, si sono ulteriormente chiusi gli spazi alla Sampdoria di Antonino La Gumina. Secondo Sky Sport , l a Salernitana ha messo nel mirino l'attaccante classe '96.

Antonino La Gumina pronto a lasciare la Sampdoria, direzione serie B. Su di lui è forte l'interessamento della Salernitana di Lotito.

