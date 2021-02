ATP Cup 2021 | prima giornata | esordio insidioso per Djokovic contro Shapovalov Nadal sfida De Minaur

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Prenderà il via domani, 2 febbraio, l’ATP Cupa Melbourne, la manifestazione per nazionali che vedrà impegnati i più forti giocatori del pianeta. La Serbia campione in carica aprirà il sipario con il match tra Dusan Lajovic e il canadese Milos Raonic. Sulla carta si tratta di unaabbastanza equilibrata come raccontano anche i due precedenti con una vittoria per parte. A guidare la compagine serba, neanche a dirlo, sarà Novakche all’sfiderà Denis. Sulla carta, ovviamente, i favori del pronostico sono tutti dalla parte del numero 1 del mondo ma, essendo lapartita dell’anno, non è da escludere possano esserci sorprese. L’altra grande favorita alla vittoria finale, la Spagna, sfiderà i padroni di casa dell’Australia. Roberto Bautista Agut sarà ...

FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: 1?2? Nazioni 1?3? dei primi 15 giocatori del mondo 5? giorni di grandi emozioni L'#ATPCup è LIVE su #SuperTennisTV d… - ElBuffi82 : RT @LaDialettica: Nella prima giornata di Atp Cup c'è un Bautista Agut-Millman il cui appeal raggiunge vette siderali - flamminiog : RT @SuperTennisTv: 1?2? Nazioni 1?3? dei primi 15 giocatori del mondo 5? giorni di grandi emozioni L'#ATPCup è LIVE su #SuperTennisTV d… - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Nella prima giornata di Atp Cup c'è un Bautista Agut-Millman il cui appeal raggiunge vette siderali - LaDialettica : Nella prima giornata di Atp Cup c'è un Bautista Agut-Millman il cui appeal raggiunge vette siderali -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cup

Si comincia a fare sul serio in Australia , dove da martedì scatta l', torneo per nazioni che vedrà in campo a Melbourne tutti i big del ranking, da Novak Djokovic a Rafa Nadal , passando per Dominic Thiem , Sascha Zverev e Daniil Medvedev . L'Italia, affidata ...... che in Australia sarà già 1° febbraio; lo stesso accadrà per il torneo gemello al via sempre dalle parti della Rod Laver Arena (al momento di sola proprietà dell'). Sinner ko contro Djokovic (...ROMA - A mezzanotte scatterà la seconda edizione dell' ATP Cup. L'Italia subito in campo contro l'Austria. Il capitano, Wolfgang Thiem, si affida al figlio Dominic, campione in carica dello US Open, e ...Il 20 volte campione Slam ritiene che i giocatori non rappresentino un rischio sanitario per la popolazione australiana ...