Vaccino, Aifa conferma AstraZeneca dai 18 ai 55 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) Novità Vaccino anti covid con la distribuzione di AstraZeneca a tutte le persone di una fascia d'età compresa tra i 18 e i 55 anni. Intanto lo stop ai voli dal Brasile prosegue. La conferma di Aifa Aifa - Agenzia Italiana per il Farmaco - ha dato conferma ad AstraZeneca per essere utilizzato in una fascia di età che comprende le persone dai 18 sino ai 55 anni. L'arrivo delle nuove dosi in Italia avrà un margine molto alto infatti si potrà arrivare sino a 3,4 milioni di dosi entro i primi tre mesi del 2021: tutto questo sarà possibile anche con la speranza che Moderna e Pfizer recuperino nel mese di marzo tutte le dosi che non sono state consegnate per via dei vari ritardi. Una buonissima notizia che svolta completamente il piano che ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) Novitàanti covid con la distribuzione dia tutte le persone di una fascia d'età compresa tra i 18 e i 55. Intanto lo stop ai voli dal Brasile prosegue. Ladi- Agenzia Italiana per il Farmaco - ha datoadper essere utilizzato in una fascia di età che comprende le persone dai 18 sino ai 55. L'arrivo delle nuove dosi in Italia avrà un margine molto alto infatti si potrà arrivare sino a 3,4 milioni di dosi entro i primi tre mesi del 2021: tutto questo sarà possibile anche con la speranza che Moderna e Pfizer recuperino nel mese di marzo tutte le dosi che non sono state consegnate per via dei vari ritardi. Una buonissima notizia che svolta completamente il piano che ...

repubblica : Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca, via libera a tutte le fasce d'età - Agenzia_Ansa : L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo p… - Agenzia_Ansa : L'#Aifa, l'agenzia Italiana del farmaco, ha approvato il #vaccino anti #Covid di #AstraZeneca @Aifa_ufficiale… - VanityFairIt : Le prime dosi del vaccino AstraZeneca dovrebbero arrivare in Italia l'8 febbraio. L'Aifa lo ha approvato dai 18 ann… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @AngeloBraga2: Mamma (98 anni), incavolata perché io ho già fatto il vaccino e lei no, ha letto sul giornale che quello AstraZeneca è co… -