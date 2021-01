"Roberta Siragusa aveva la testa rasata e il volto tumefatto"

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 gennaio 2021)il capo pressoché rasato e il. A riportare il dettaglio è la relazione del ritrovamento della 17enne uccisa a Caccamo. Si legge sul Corriere della sera: Potrebbe essere l’effetto del fuoco, ma anche no. E se non fosse stato il fuoco sarebbe lo sfregio finale voluto dall’assassino, la cancellazione dell’identità e della bellezza, buttata via fra «arbusti con spine» e «numerosi rifiuti». Le indagini si concentrano sul fidanzato Pietro Morreale, di 19 anni. Per i pm di Termini Imerese il ragazzo avrebbe cercato di precostituirsi un alibi, mentendo e contraddicendosi: Pietro ha una “personalità incline al delitto” ed è incapace di comprendere la gravità di quanto è accaduto. Lui continua a ribadire la sua innocenza. A descrivere Pietro come un fidanzato aggressivo ...