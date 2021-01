Potenza, Volini: “Clamoroso rigore su Ricci non dato, questo non ci aiuta. Pareggio? Risultato giusto” (Di domenica 31 gennaio 2021) Zero a zero. E' questo il Risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Alfredo Viviani".Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno, il vice di Capuano - tecnico del Potenza -, Alberigo Volini, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rossoblu.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Credo che la partita che abbiamo fatto, sia stata la partita giusta da fare. Siamo stati bravi a bloccare le punte esterne sia Kanoute che Valente. E’ stata una partita equilibrata, è giusto il Pareggio. Loro hanno tenuto più la palla con il palleggio, ma era un possesso palla sterile. Nel primo tempo, mi ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Zero a zero. E'ilfinale maturatopomeriggio allo Stadio "Alfredo Viviani".Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno, il vice di Capuano - tecnico del-, Alberigo, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rossoblu.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Credo che la partita che abbiamo fatto, sia stata la partita giusta da fare. Siamo stati bravi a bloccare le punte esterne sia Kanoute che Valente. E’ stata una partita equilibrata, èil. Loro hanno tenuto più la palla con il palleggio, ma era un possesso palla sterile. Nel primo tempo, mi ...

