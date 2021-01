Pontecagnano Faiano, tenta di rubare un’auto e ferisce un carabiniere (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Era ubriaco e nel tentativo di sfuggire all’arresto da parte dei carabinieri ha anche ferito un militare, T. A. l’uomo quarantunenne di origini marocchine sorpreso la scorsa notte mentre tentava di rubare un’autovettura in via Mar Ionio a Pontecagnano Faiano. Sono stati i proprietari della vettura, una coppia di coniugi, ad aver richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri dopo aver udito strani rumori nei pressi della automobile. La presenza di costanti controlli durante la notte di pattuglie che monitorano il territorio, come ha sottolineato il comandante della compagnia dei carabinieri di Battipaglia Vitoantonio Sisto, illustrando l’intervento, ha consentito ai militari di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Era ubriaco e neltivo di sfuggire all’arresto da parte dei carabinieri ha anche ferito un militare, T. A. l’uomo quarantunenne di origini marocchine sorpreso la scorsa notte mentreva divettura in via Mar Ionio a. Sono stati i proprietari della vettura, una coppia di coniugi, ad aver richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri dopo aver udito strani rumori nei pressi della automobile. La presenza di costanti controlli durante la notte di pattuglie che monitorano il territorio, come ha sottolineato il comandante della compagnia dei carabinieri di Battipaglia Vitoantonio Sisto, illustrando l’intervento, ha consentito ai militari di ...

