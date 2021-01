Per l’Audi A8 è già tempo di restyling (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono passati due anni dal lancio della nuova generazione dell’Audi A8, ma non fa in tempo ad arrivare che è già ora del restyling. Alcune riviste specializzate hanno pizzicato un prototipo della versione rifatta della berlina premium, che secondo indiscrezioni dovrebbe arrivare nel 2022. Si trattano di pochi ritocchi estetici, a cui si aggiunge meccanica Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono passati due anni dal lancio della nuova generazione delA8, ma non fa inad arrivare che è già ora del. Alcune riviste specializzate hanno pizzicato un prototipo della versione rifatta della berlina premium, che secondo indiscrezioni dovrebbe arrivare nel 2022. Si trattano di pochi ritocchi estetici, a cui si aggiunge meccanica

FaithCompassion : @AudiIT @AudiOfficial Ne ho vista una: nonovolume in BlueTurqoise parcheggiata per strada e l'ho fotografata perche… - FrancisMayCry : @Dedmonski Io la macchina ce l'ho, e la uso per andare al lavoro, ma non è una Audi/Mercedes/BMW ?? - FabriziOrly : @GaleVincez @borghi_claudio @AkztotsrA Era, infatti. La prima gli fu affidata dallo Stato, poi continuò a sceglierl… - Paoblog : Guardo la 40enne ferma di fianco a me. Guidi male e so il perche', visto che tieni il telefono in una mano ed il vo… - SanSeveroNews : In Puglia nel II sem. 2020 ritorna il segno positivo per il mercato delle auto usate, con il diesel che si conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Audi Investire in Borsa: nel regno Merkel la Germania batte Italia 160 a 2 Fortune Italia