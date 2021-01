Paolini-Wang in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta 500 Melbourne 1 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la brillante vittoria al primo turno del Gippsland Trophy, torneo di scena a, Jasmineè pronta a scendere nuovamente in campo. L’azzurra sfiderà la cinese Qiang, decima testa di serie dell’evento e numero 34 del mondo. Il match andrà in scena lunedì 1 febbraio, come terzo match sul campo 8 a partire dalle ore 00.30 italiane. Latelevisiva verrà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed Eurosport (210 o 211 di Sky e disponibile su Dazn). Le due emittenti proporranno peraltro dei live, rispettivamente su SuperTennis.tv e sulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro. ...