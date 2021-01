Monte Vareno | coppia di escursionisti muore scivolando sul ghiaccio davanti alla figlia di 5 anni

(Di domenica 31 gennaio 2021) L'incidente nel primo pomeriggio su un sentiero ghiacciato nel bresciano: la donna è scivolata, il marito per salvarla è caduto con lei per alcune centinaia di metri. La tragedia sui monti della Presolana

Una coppia è morta nella mattinata di domenica 31 gennaio durante un' escursione in montagna sul, nel Bresciano. La coppia stava percorrendo un sentiero sterrato, molto frequentato anche d'estate, quando la donna è scivolata a causa del ghiaccio in un punto esposto. L'uomo ha ...Doveva essere una passeggiata in mezzo alla natura nel territorio del, tra Castione (Bergamo) e Angolo Terme (Brescia). Si è trasformata in un attimo in una tragedia familiare. Con i due genitori, Fabrizio Martino Marchi di 40 anni e Valeria Coletta di 35, ...Tragedia tra il monte Vareno e lo Scanapà, nei pressi del Passo della Presolana, al confine tra Castione e Angolo Terme (Brescia): marito e moglie milanesi, Fabrizio Marchi e Valeria Coletta di 40 e 3 ...Marito e moglie precipitano e muoiono sotto gli occhi della figlia di 5 anni. La tragedia tra il monte Vareno e lo Scanapà, al Passo della Presolana ...