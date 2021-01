sportli26181512 : Lecce, rescinde Lo Faso: è ufficiale: Risolto consensualmente il contratto con l'attaccante in scadenza a giugno 20… -

Corriere dello Sport

- " L'U. S.comunica di aver effettuato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021, con il calciatore Simone Lo Faso ". Con questa stringata nota apparsa sul sito ...Coi giallorossinell estate 2011 e, da qui in avanti, non troverà più pace con tante mini ... La storia italiana di Bojinov parte dal, in cui si rivela. Veste maglie importanti, tra cui ...La società di via Costadura ha reso nota la fine del rapporto professionale con Simone Lo Faso, ingaggiato nell’estate del 2019 a seguito del fallimento del Palermo. Simone Lo Faso conclude la sua avv ...Adesso è ufficiale. L’U.S. Lecce con una nota comunica di “ aver effettuato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021, con il calciatore Simone Lo Faso ”. Lo ...