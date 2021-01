Governo | Maraio-Nencini | ‘dal Psi 4 punti a Fico per programma di legislatura’

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) – ‘La delegazione socialista ha consegnato al Presidente Robertoquattrotici di notevole importanza per l’agenda di. è indispensabile, data l’emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo attraversando, dare all’Italia quanto prima unforte e coeso che dia risposte immediate ai cittadini. è necessario trovare la giusta sintesi fra tutte le forze politiche che sostenevano il precedenteguidato da Giuseppe Conte”. è quanto ha affermato Enzo, segretario del Psi. Riccardo, che ha rappresentato il Psi alle consultazioni con il presidente della Camera, Robertoa Montecitorio, ha dichiarato: ‘Che sia undi natura politica, ...

Così il segretario del Psi Enzoe il senatore del Psi Riccardo Nencini. 'Il 12 gennaio ... Ebbene io credo che se i renziani dovessero aprire una crisi direale in piena pandemia, nessun ...Così il segretario del Psi Enzoe il senatore del Psi Riccardo Nencini.Roma, 31 gen (Adnkronos) - “La delegazione socialista ha consegnato al Presidente Roberto Fico quattro punti programmatici di notevole importanza per ...“La delegazione socialista ha consegnato al Presidente Roberto Fico quattro punti programmatici di notevole importanza per l’agenda di Governo. È indispensabile, data l’emergenza sanitaria, economica ...