Governo | Anzaldi | ‘Anac e C Conti si occupino di sondaggio P Chigi su leader partiti’

Roma, 31 gen (Adnkronos) – "Se fosse confermato quanto scrive 'Il Fatto Quotidiano', ovvero che la presidenza del Consiglio ha commissionato e pagato un sondaggio sul gradimento di Conte e il confronto con i leader dei partiti, saremmo di fronte ad un gravissimo abuso che sconfina nel danno erariale". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi, deputato di Italia viva. "A che titolo Palazzo Chigi spende i soldi dei cittadini per testare il gradimento personale di Conte come leader politico? A che titolo Palazzo Chigi, a maggior ragione in piena crisi di Governo da oltre due settimane e con il presidente del Consiglio dimissionario, rileva il consenso dei singoli partiti? -prosegue- Mai nella storia della presidenza del Consiglio si era assistito ad un tale uso

