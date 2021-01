Giappone: la fioritura dei ciliegi è in anticipo (Di domenica 31 gennaio 2021) In Giappone fioritura dei ciliegi in anticipo per colpa del riscaldamento globale: lo straordinario fenomeno si accorcia di 3,5 giorni ogni 50 anni Secondo i rilevamenti diffusi in un comunicato dalla sezione di Wakayama dell’Osservatorio meteorologico Giapponese, oltre ad aver di fatto ritardato di un mese la stagione autunnale (lo scorso anno rilevata a partire… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Indeiinper colpa del riscaldamento globale: lo straordinario fenomeno si accorcia di 3,5 giorni ogni 50 anni Secondo i rilevamenti diffusi in un comunicato dalla sezione di Wakayama dell’Osservatorio meteorologicose, oltre ad aver di fatto ritardato di un mese la stagione autunnale (lo scorso anno rilevata a partire… L'articolo Corriere Nazionale.

misoranohoko : RT @Anna91874: @murasaki_hana_ Grazie! Have a Good Morning and Good Sunday .Sono stata in Giappone : - Anna91874 : @murasaki_hana_ Grazie! Have a Good Morning and Good Sunday .Sono stata in Giappone : - marukonihon : LIVE GIAPPONE Tra poco fioritura degli UME - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Il riscaldamento globale sta portando ad una fioritura dei ciliegi anticipata anche nel 2021. - Agenzia_Dire : Il riscaldamento globale sta portando ad una fioritura dei ciliegi anticipata anche nel 2021. -