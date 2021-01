Fedez rischia la squalifica a Sanremo: cosa è successo (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanremo 2021, caso Fedez: rischia la squalifica. Il rapper posta su Instagram un breve video con un frammento della canzone “Chiamami per nome” rischia la squalifica a Sanremo: cosa è successo (websource)Ancora guai per Fedez, al secolo Federico Lucia. Il rapper milanese si invischia ancora nei pasticci: dopo la causa per diffamazione contro una giornalista, un altro guaio si profila all’orizzonte. Il cantante ora rischia la squalifica a Sanremo. Al di là delle roventi polemiche sul Festival e la gestione del pubblico, potrebbe esserci un’altra clamorosa sorpresa. Evidentemente Fedez non riesce proprio a staccare le mani dai social, tanto da essere ... Leggi su instanews (Di domenica 31 gennaio 2021)2021, casola. Il rapper posta su Instagram un breve video con un frammento della canzone “Chiamami per nome”la(websource)Ancora guai per, al secolo Federico Lucia. Il rapper milanese si invischia ancora nei pasticci: dopo la causa per diffamazione contro una giornalista, un altro guaio si profila all’orizzonte. Il cantante orala. Al di là delle roventi polemiche sul Festival e la gestione del pubblico, potrebbe esserci un’altra clamorosa sorpresa. Evidentementenon riesce proprio a staccare le mani dai social, tanto da essere ...

MediasetTgcom24 : Sanremo, Fedez posta su Instagram un frammento della sua canzone: ora rischia l'esclusione #Fedez… - rtl1025 : ?? ''Chiamami per nome'', canta @Fedez in una storia postata su Instagram e poi tolta in cui si sente un frammento d… - rtl1025 : ?? #Sanremo2021: dopo tanto dibattere sulle dichiarazioni di #Amadeus, è @Fedez a dare scalpore pubblicando un video… - pizzaandbeer_ : RT @marylinsdiary: mi sveglio e scopro che #Fedez rischia l’eliminazione a Sanremo perché ha per sbaglio fatto sentire la canzone nelle sto… - TheItalianTimes : #Sanremo2021, scoppia il caso #Fedez: il cantante posta un video su Instagram, poi rimosso, in cui fa sentire un fr… -