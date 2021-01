Coronavirus: Iss, in seconda ondata quasi 50mila morti, 20% in Lombardia (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Dall'inizio della pandemia in Italia sono morte 85.389 persone positive al Coronavirus, di cui 49.274 nella seconda ondata, da ottobre a oggi, e 34.278 nella prima, fra marzo e maggio. Nella fase intermedia fra i due picchi, da giugno a settembre dello scorso anno, i morti sono stati 1.837. E' quanto emerge dal rapporto 'Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da Sars-Cov-2 in Italia' dell'Istituto Superiore di Sanità. La Lombardia è la regione più colpita dal Coronavirus con 26.674 morti, il 31,2% dall'inizio della pandemia. Nella prima ondata in Lombardia si sono registrati il 47,7% dei decessi complessivi e nella seconda il 19,7%. Seguono Emilia Romagna e Veneto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Dall'inizio della pandemia in Italia sono morte 85.389 persone positive al, di cui 49.274 nella, da ottobre a oggi, e 34.278 nella prima, fra marzo e maggio. Nella fase intermedia fra i due picchi, da giugno a settembre dello scorso anno, isono stati 1.837. E' quanto emerge dal rapporto 'Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da Sars-Cov-2 in Italia' dell'Istituto Superiore di Sanità. Laè la regione più colpita dalcon 26.674, il 31,2% dall'inizio della pandemia. Nella primainsi sono registrati il 47,7% dei decessi complessivi e nellail 19,7%. Seguono Emilia Romagna e Veneto, ...

