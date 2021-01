C’è posta per te, Zaniolo regala a un ragazzo una cifra importante e poi gli dice “sai quante scarpe ti compri con quei soldi?”, in studio cala il gelo, il web si rivolta (Di domenica 31 gennaio 2021) Maria De Filippi non ne sbaglia una. Tutte le sue trasmissioni sono di grandissimo successo e la gente la segue e la ama per il suo carattere, a volte un po’ ruvido, ma che è davvero empatico. Ieri a C’è posta per te il calciatore Zaniolo che fa una battuta che non piace al web Ieri è andata in onda un’altra puntata di C’è posta per te e Maria De Filippi ha raccontato, come al solito, diverse storie e ha ospitato varie persone. Tra queste, è andato un ragazzo, Alessandro chiamato da Maurizio, il compagno della mamma Monia, che è deceduta che aveva promesso alla mamma di prendersi cura di Alessandro e così sta facendo. Maurizio ha cresciuto Alessandro con tanto amore e ha voluto fargli la sorpresa di fargli conoscere il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo che è andato in studio ... Leggi su baritalianews (Di domenica 31 gennaio 2021) Maria De Filippi non ne sbaglia una. Tutte le sue trasmissioni sono di grandissimo successo e la gente la segue e la ama per il suo carattere, a volte un po’ ruvido, ma che è davvero empatico. Ieri a C’èper te il calciatoreche fa una battuta che non piace al web Ieri è andata in onda un’altra puntata di C’èper te e Maria De Filippi ha raccontato, come al solito, diverse storie e ha ospitato varie persone. Tra queste, è andato un, Alessandro chiamato da Maurizio, il compagno della mamma Monia, che è deceduta che aveva promesso alla mamma di prendersi cura di Alessandro e così sta facendo. Maurizio ha cresciuto Alessandro con tanto amore e ha voluto fargli la sorpresa di fargli conoscere il calciatore della Roma, Nicolòche è andato in...

Gazzetta_it : #Roma #Zaniolo a 'C'è posta per te' regala a un tifoso le scarpe... dell'infortunio - masi_anaibaf : RT @lifede_: Perché nessuno mi porta Paul e Clez a c'è posta per te. - zazoomblog : Ascolti tv sabato 30 gennaio: Affari tuoi C’è posta per te Cattivissimo me - #Ascolti #sabato #gennaio: #Affari - infoitcultura : Da Caltagirone a C’è Posta per Te, tradimento su Instagram perdonato dal marito (VIDEO) - infoitcultura : Francesco rifiuta la madre Anna a C’è posta per te: “Non ti voglio bene quanto vorresti” -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay