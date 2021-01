Caso Gattuso: De La abbia la forza di esonerarlo (parte seconda) (Di lunedì 1 febbraio 2021) La simultaneità dei rinnovi di Simone Inzaghi per la Lazio e Rino Gattuso per il Napoli è un falso storico. Noi ci eravamo tirati fuori, lo diciamo a chi fuori dalla tangenziale è sconosciuto al mittente e conosce altre dinamiche (non quelle del mercato), dopo tutti gli accordi che vi avevamo svelato. Già qualche settimana fa la situazione era chiara, abbiamo evitato di aggiungere dettagli… impossibili. Come quelli che Inzaghi e Gattuso avrebbero rinnovato in simultanea. Impossibile, infatti chi lo dava per scontato dieci giorni fa adesso ha fatto precipitosa retromarcia. Premesso questo, noi restiamo della stessa idea di un po’ di tempo fa: De Laurentiis deve avere la forza di esonerare Gattuso, dal momento in cui ha contattato a prescindere altri allenatori. Non c’è bisogno di citofoni e megafoni, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) La simultaneità dei rinnovi di Simone Inzaghi per la Lazio e Rinoper il Napoli è un falso storico. Noi ci eravamo tirati fuori, lo diciamo a chi fuori dalla tangenziale è sconosciuto al mittente e conosce altre dinamiche (non quelle del mercato), dopo tutti gli accordi che vi avevamo svelato. Già qualche settimana fa la situazione era chiara,mo evitato di aggiungere dettagli… impossibili. Come quelli che Inzaghi eavrebbero rinnovato in simultanea. Impossibile, infatti chi lo dava per scontato dieci giorni fa adesso ha fatto precipitosa retromarcia. Premesso questo, noi restiamo della stessa idea di un po’ di tempo fa: De Laurentiis deve avere ladi esonerare, dal momento in cui ha contattato a prescindere altri allenatori. Non c’è bisogno di citofoni e megafoni, ...

