Benevento, le punte segnano poco: Gaich scalda i motori (Di domenica 31 gennaio 2021) Le punte di Inzaghi segnano poco in questa stagione: il Benevento è corso ai ripari acquistando Adolfo Gaich La sconfitta contro l’Inter non deve pesare sulle spalle del Benevento, guardando l’avversario di alto calibro contro cui i giallorossi hanno dovuto giocare. A dare qualche pensiero più a Filippo Inzaghi, invece, è l’attacco che non riesce a essere pericoloso. Le punte dei sanniti, nel girone di andata non hanno trovato spesso la via del gol costringendo la società a ricorrere al ripari in questo mercato di gennaio acquistando dal CSKA Mosca il giovane argentino Adolfo Gaich. ATTACCO SPUNTATO – Gianluca Lapadula doveva essere l’uomo gol del Benevento, ma fino a questo momento a disatteso le aspettative. Solo 4 reti in 20 partite ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Ledi Inzaghiin questa stagione: ilè corso ai ripari acquistando AdolfoLa sconfitta contro l’Inter non deve pesare sulle spalle del, guardando l’avversario di alto calibro contro cui i giallorossi hanno dovuto giocare. A dare qualche pensiero più a Filippo Inzaghi, invece, è l’attacco che non riesce a essere pericoloso. Ledei sanniti, nel girone di andata non hanno trovato spesso la via del gol costringendo la società a ricorrere al ripari in questo mercato di gennaio acquistando dal CSKA Mosca il giovane argentino Adolfo. ATTACCO SPUNTATO – Gianluca Lapadula doveva essere l’uomo gol del, ma fino a questo momento a disatteso le aspettative. Solo 4 reti in 20 partite ...

