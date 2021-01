qn_giorno : Angolo Terme, tragedia in montagna: due morti a Brescia -

(Brescia), 31 gennaio 2021 - Tragedia sui monti di, dove poco prima delle 13 si è verificato un in cidente in montagna in cui sono state coinvolte due persone: un uomo e ...Tragedia in montagna sul Colle Vareno adnel bresciano al confine con Castione della Presolana. Due escursionisti sono morti dopo essere precipitati. Si tratterebbe di marito e moglie che stavano facendo un'escursione in ...Da ore i Vigili del Fuoco di Brescia con una squadra Saf, con il Soccorso Alpino e i volontari 118 sono al lavoor sul Colle Vareno, nel territorio del comune di Angolo Terme, per recuperare 5 escursio ...Secondo quanto riporta AREU (Azienda regionale emergenza urgenza), attorno alle 13 di questo pomeriggio si è verificato un incidente mortale in montagna. Al Colle Vareno, tra Castione della Presolana ...