Serie A, Sampdoria-Juventus: recuperato Morata, Quagliarella e Candreva da ex? Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di sabato 30 gennaio 2021) Importante crocevia tra Sampdoria e Juventus.Il confronto che attende blucerchiati e bianconeri sembra avere le carte in regola per essere un vero e proprio snodo per la Serie A. Complici le sfide che vedranno impegnate nella giornata odierna sia Milan che Inter, questo incontro assume un peso specifico che dir si voglia ancora maggiore. Nel match delle ore 18:00 visibile in diretta su Sky Sport Serie A, entrambe le formazioni sono in cerca di punti preziosi per proseguire il loro cammino verso il conseguimento delle rispettive ambizioni e obiettivi stagionali.Claudio Ranieri dovrebbe optare per il ritorno dal 1' di Quagliarella, che insieme a Keita dovrebbe governare il reparto avanzato. Altro ex della gara è certamente Candreva, in pole per un posto ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Importante crocevia tra.Il confronto che attende blucerchiati e bianconeri sembra avere le carte in regola per essere un vero e proprio snodo per laA. Complici le sfide che vedranno impegnate nella giornata odierna sia Milan che Inter, questo incontro assume un peso specifico che dir si voglia ancora maggiore. Neldelle ore 18:00 visibile in diretta su Sky SportA, entrambe lesono in cerca di punti preziosi per proseguire il loro cammino verso il conseguimento delle rispettive ambizioni e obiettivi stagionali.Claudio Ranieri dovrebbe optare per il ritorno dal 1' di, che insieme a Keita dovrebbe governare il reparto avanzato. Altro ex della gara è certamente, in pole per un posto ...

Mediagol : #SerieA, #Sampdoria-#Juventus: recuperato Morata, Quagliarella e Audero da ex? Le probabili formazioni e dove veder… - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Sampdoria vs Juventus • Serie A, 20°Giornata 'GOL e urlo di CR7 non Basta • PES 2021: PES (Patch) - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Sampdoria vs Juventus • Serie A, 20°Giornata 'GOL e urlo di CR7 non Basta • PES 2021: PES (Patch) - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Sampdoria vs Juventus • Serie A, 20°Giornata 'GOL e urlo di CR7 non Basta • PES 2021: PES (Patch) - EasySoccerNews : Sampdoria vs Juventus • Serie A, 20°Giornata 'GOL e urlo di CR7 non Basta • PES 2021: PES (Patch)… -