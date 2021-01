Sampdoria-Juventus 0-2: decidono Chiesa e Ramsey (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è appena concluso allo stadio Marassi di Genoa il secondo dei tre postici della ventesima giornata di Serie A, Sampdoria-Juventus. Si sono imposti i bianconeri grazie alle reti di Chiesa dopo venti minuti del primo tempo, e di Ramsey a tempo scaduto. Il risultato, però, avrebbe potuto essere più ampio senza qualche imprecisione di troppo. La vittoria consente ai bianconeri di balzare al terzo posto e di tenere il passo del Milan capolista. Si fermano, invece, i blucerchiati dopo due successi consecutivi. Quali sono stati gli schieramenti? Pirlo ha confermato il 4-4-2 con Szczney in porta, in difesa Cuadrado a destra, Danilo a sinistra, con Bonucci e Chiellini in mezzo. A centrocampo, la coppia Arthur-Bentancur con Chiesa a destra e Mckennie a sinistra. In avanti, Morata e Ronaldo. Ranieri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è appena concluso allo stadio Marassi di Genoa il secondo dei tre postici della ventesima giornata di Serie A,. Si sono imposti i bianconeri grazie alle reti didopo venti minuti del primo tempo, e dia tempo scaduto. Il risultato, però, avrebbe potuto essere più ampio senza qualche imprecisione di troppo. La vittoria consente ai bianconeri di balzare al terzo posto e di tenere il passo del Milan capolista. Si fermano, invece, i blucerchiati dopo due successi consecutivi. Quali sono stati gli schieramenti? Pirlo ha confermato il 4-4-2 con Szczney in porta, in difesa Cuadrado a destra, Danilo a sinistra, con Bonucci e Chiellini in mezzo. A centrocampo, la coppia Arthur-Bentancur cona destra e Mckennie a sinistra. In avanti, Morata e Ronaldo. Ranieri ...

goal : Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - CarloAl87550029 : RT @CucchiRiccardo: Ottimo primo tempo della #Juventus, calo nel secondo. La #Sampdoria, ben organizzata, prova a pareggiarla. I bianconeri… - CrapanzanoRobin : RT @BianconeriZone: ??Juventus in January: Udinese? Milan? Sassuolo? Genoa? Inter? Napoli? Bologna? Spal? Sampdoria? -