PORDENONE – LECCE “LIVE” DAL TEGHIL: #FORZARAMARRI! (Di sabato 30 gennaio 2021) PORDENONE – LECCE 1-1 GOL: 14? pt Coda, 20? Musiolik. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Magnino, Vogliacco, Barison, Falasco; Misuraca (25? st Rossetti), Calò, Scavone (20? st Ciurria); Zammarini (43? st Stefani); Musiolik, Buti? (43? st Morra). A disp.: Bindi, Morra, Banse, Foschiani, Chrzanowski. All. Tesser.LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong (17? st Paganini), Pisacane, Lucioni, Zuta; Nikolov (17? st Henderson), Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski (17? st Rodriguez), Coda. A disp.: Bleve, Vigorito, Meccariello, Monterisi, Gallo, Dubickas, Maselli, Majer. All. Corini.ARBITRO: Massa di Imperia. Assistenti: Mondin di Treviso e Muto di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Massimi di Termoli.NOTE: ammoniti Scavone, Falasco, Hjulmand, Nikolov, Misuraca, Barison, Henderson, Vogliacco e Bjorkengren. Angoli 6-5. Recupero: ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021)1-1 GOL: 14? pt Coda, 20? Musiolik.(4-3-1-2): Perisan; Magnino, Vogliacco, Barison, Falasco; Misuraca (25? st Rossetti), Calò, Scavone (20? st Ciurria); Zammarini (43? st Stefani); Musiolik, Buti? (43? st Morra). A disp.: Bindi, Morra, Banse, Foschiani, Chrzanowski. All. Tesser.(4-3-1-2): Gabriel; Adjapong (17? st Paganini), Pisacane, Lucioni, Zuta; Nikolov (17? st Henderson), Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski (17? st Rodriguez), Coda. A disp.: Bleve, Vigorito, Meccariello, Monterisi, Gallo, Dubickas, Maselli, Majer. All. Corini.ARBITRO: Massa di Imperia. Assistenti: Mondin di Treviso e Muto di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Massimi di Termoli.NOTE: ammoniti Scavone, Falasco, Hjulmand, Nikolov, Misuraca, Barison, Henderson, Vogliacco e Bjorkengren. Angoli 6-5. Recupero: ...

