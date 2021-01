Operatore in oncologia: iscrizioni al corso aperte (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via la seconda edizione del corso di Operatore in oncologia: le iscrizioni all’evento formativo sono aperte fino al 15 di febbraio Assicurare a tutti coloro che si interessano, a vario titolo, di pazienti con cancro un’adeguata preparazione. È questo l’obiettivo che si prefigge il corso di perfezionamento universitario in “Operatore in oncologia”. Giunto alla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via la seconda edizione deldiin: leall’evento formativo sonofino al 15 di febbraio Assicurare a tutti coloro che si interessano, a vario titolo, di pazienti con cancro un’adeguata preparazione. È questo l’obiettivo che si prefigge ildi perfezionamento universitario in “in”. Giunto alla… L'articolo Corriere Nazionale.

Rep_Salute : ‘Operatore in oncologia’ per imparare come prendersi cura dei pazienti: Al via la seconda edizione di un corso che… - StraNotizie : ‘Operatore in oncologia’ per imparare come prendersi cura dei pazienti - LaStampa : ‘Operatore in oncologia’ per imparare come prendersi cura dei pazienti - lastampasalute : ‘Operatore in oncologia’ per imparare come prendersi cura dei pazienti - rossana_berardi : Al via il corso di perfezionamento in operatore in oncologia all’@UnivPoliMarche . Scadenza di presentazione delle… -