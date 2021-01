"Non respira, deve uscire subito". Malore in diretta, Baby Alieno chiede aiuto: Milly Carlucci, è panico in studio (Di sabato 30 gennaio 2021) Un piccolo imprevisto nella puntata del 29 gennaio del Cantante Mascherato. Il Baby Alieno ha avuto diverse difficoltà, tanto da richiedere l'intervento di un terzo che, vestito da alter ego, è salito sul palco. L'ingresso della persona vestita in nero, con tanto di casco, corso in aiuto a colui o coloro che erano all'interno della maschera, ha spaventato anche la giuria. Le numerose difficoltà durante il programma di Rai 1 hanno fatto pensare ai giudici che all'interno del costume ci fossero diversi cantanti. E così è stato. L'alter ego, dopo aver capito cosa stava accadendo, si è avvicinato a Milly Carlucci sussurrandole qualcosa nell'orecchio. E Milly Carlucci, un po' in difficoltà, ha annunciato che la maschera sarebbe stata portata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un piccolo imprevisto nella puntata del 29 gennaio del Cantante Mascherato. Ilha avuto diverse difficoltà, tanto da rire l'intervento di un terzo che, vestito da alter ego, è salito sul palco. L'ingresso della persona vestita in nero, con tanto di casco, corso ina colui o coloro che erano all'interno della maschera, ha spaventato anche la giuria. Le numerose difficoltà durante il programma di Rai 1 hanno fatto pensare ai giudici che all'interno del costume ci fossero diversi cantanti. E così è stato. L'alter ego, dopo aver capito cosa stava accadendo, si è avvicinato asussurrandole qualcosa nell'orecchio. E, un po' in difficoltà, ha annunciato che la maschera sarebbe stata portata ...

