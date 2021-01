Non basta un Governo stabile, ne serve uno di alto calibro (Di sabato 30 gennaio 2021) La crisi politica si intreccia con la crisi del Paese: il Presidente Mattarella ha voluto far sapere che se ne rende conto. Speriamo. Il Presidente, in questa fase, è la figura chiave. È la mano che tiene la penna della Storia: può indirizzare il Paese verso una faticosa ripresa, o continuare la frana generale in mezzo alla quale ci troviamo. D’altra parte, tutti i politici gareggiano nel mostrarsi preoccupati per il Paese; e si appellano al senso di responsabilità dei colleghi. Ma fino a che punto gl’interessa, il Paese? La crisi di Governo ha origine nel disagio dei Renziani. Quanto più si avvicinano le elezioni politiche, tantomeno Renzi – visti i magri sondaggi – tollera Conte. I due “pescano nello stesso elettorato” moderato di centro, e Conte fa ombra a Renzi. Quelli di Italia Viva sono “irresponsabili”, “spregiudicati”, “cinici”? Forse. Ma non si può chiedere a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) La crisi politica si intreccia con la crisi del Paese: il Presidente Mattarella ha voluto far sapere che se ne rende conto. Speriamo. Il Presidente, in questa fase, è la figura chiave. È la mano che tiene la penna della Storia: può indirizzare il Paese verso una faticosa ripresa, o continuare la frana generale in mezzo alla quale ci troviamo. D’altra parte, tutti i politici gareggiano nel mostrarsi preoccupati per il Paese; e si appellano al senso di responsabilità dei colleghi. Ma fino a che punto gl’interessa, il Paese? La crisi diha origine nel disagio dei Renziani. Quanto più si avvicinano le elezioni politiche, tantomeno Renzi – visti i magri sondaggi – tollera Conte. I due “pescano nello stesso elettorato” moderato di centro, e Conte fa ombra a Renzi. Quelli di Italia Viva sono “irresponsabili”, “spregiudicati”, “cinici”? Forse. Ma non si può chiedere a ...

