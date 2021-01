Mihajlovic: “Se Ibra giocava con noi sarebbe finita 0-3” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di oggi contro il Milan Cos’è mancato oggi? “Abbiamo creato diverse occasioni, Donnarumma è stato bravo e ci abbiamo creduto fino alla fine. Non credo sia una sconfitta meritata: loro sono più forti di noi e va bene, ma noi abbiamo giocato meglio di loro. Hanno avuto due rigori, non so se ci fossero: loro hanno giocato palla lunga su Ibra e noi abbiamo creato le nostre occasioni. Ci fosse stato Ibra dalla parte nostra sarebbe finita tre a zero per noi”. Cosa deve dire in questi casi ai suoi ragazzi? “Devono essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto. La nostra identità ormai l’abbiamo, la prestazione la facciamo sempre, dobbiamo solo vedere se è una prestazione vincente. Dobbiamo lavorare sui dettagli, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisaha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di oggi contro il Milan Cos’è mancato oggi? “Abbiamo creato diverse occasioni, Donnarumma è stato bravo e ci abbiamo creduto fino alla fine. Non credo sia una sconfitta meritata: loro sono più forti di noi e va bene, ma noi abbiamo giocato meglio di loro. Hanno avuto due rigori, non so se ci fossero: loro hanno giocato palla lunga sue noi abbiamo creato le nostre occasioni. Ci fosse statodalla parte nostratre a zero per noi”. Cosa deve dire in questi casi ai suoi ragazzi? “Devono essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto. La nostra identità ormai l’abbiamo, la prestazione la facciamo sempre, dobbiamo solo vedere se è una prestazione vincente. Dobbiamo lavorare sui dettagli, ...

ZZiliani : #Mihajlovic dice che il Milan è stato “solo palle lunghe per #Ibra”. In realtà, prima della primo tiro di Sansone… - GoalItalia : 'Tranquillo, i rigori non li sa tirare' Mihajlovic anticipa l'errore di Ibra ?? Quarto rigore sbagliato in stagione… - Salvato95551627 : RT @napolista: #Mihajlovic: “Se #Ibra giocava con noi sarebbe finita 0-3” Il tecnico del Bologna a Sky: “Noi abbiamo giocato meglio di lor… - lucapagni : #BolognaMilan Mihajlovic: 'Con Ibra da noi finiva 3-0' Ibra ha sbagliato il rigore e altre due reti e non ha pres… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Li abbiamo messi sotto. Se Ibra era con noi, finiva 3-0.” [Mihajlovic a Sky] #bolognamilan -