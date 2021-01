LIVE Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: Dominik Fischnaller cade ed è out! Comanda Felix Loch (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Aleksandr Gorbatcevich non va oltre il 49.293 a 490 millesimi. In partenza il numero 10, il lettone Riks Kristens Rozitis 13.08 Arturs Darznieks è settimo a 470 millesimi da Loch in 49.273. Tocca al russo Aleksandr Gorbatcevich 13.05 Dominik Fischnaller fa segnare 3.287, peggior tempo di spinta, arriva al primo intermedio con il sesto crono, si conferma a metà percorso, risale nel terzo settore ma commette un grave errore ed è fuori! NOOOOOOOOO!!!!!!!! Davvero un peccato per il nostro portacolori! Si prepara il lettone Arturs Darznieks. 13.03 Felix Loch inizia con il miglior tempo di spinta in 3.272, arriva al primo intermedio con il terzo crono, quindi migliora nel secondo e nel terzo. Finisce in 48.803 ed è primo!!!!! ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Aleksandr Gorbatcevich non va oltre il 49.293 a 490 millesimi. In partenza il numero 10, il lettone Riks Kristens Rozitis 13.08 Arturs Darznieks è settimo a 470 millesimi dain 49.273. Tocca al russo Aleksandr Gorbatcevich 13.05fa segnare 3.287, peggior tempo di spinta, arriva al primo intermedio con il sesto crono, si conferma a metà percorso, risale nel terzo settore ma commette un grave errore ed è fuori! NOOOOOOOOO!!!!!!!! Davvero un peccato per il nostro portacolori! Si prepara il lettone Arturs Darznieks. 13.03inizia con il miglior tempo di spinta in 3.272, arriva al primo intermedio con il terzo crono, quindi migliora nel secondo e nel terzo. Finisce in 48.803 ed è primo!!!!! ...

