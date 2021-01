Inter esagerata: Eriksen show, Lautaro e Lukaku super. Il Benevento crolla 4-0 (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Inter tiene il ritmo. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, rispettivamente contro Bologna e Sampdoria, i nerazzurri asfaltano senza grossi problemi il Benevento e conseguono due obiettivi, restando in scia ai rossoneri e tenendosi alle spalle i bianconeri. Serata negativa per i campani di Pippo Inzaghi, che possono comunque consolarsi con la classifica.IL MATCHBastano sei minuti per rompere l'equilibrio. Una punizione pericolosa di Eriksen trova una deviazione e l'Inter è in vantaggio. I nerazzurri sprecano diverse chance nel primo tempo, specialmente con Lautaro, mentre il Benevento recrimina inizialmente per un contatto tra Lapadula e Ranocchia ritenuto fuori area dal Var. Nella ripresa dilagano gli uomini dello squalificato Antonio Conte. Lautaro controlla in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) L'tiene il ritmo. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, rispettivamente contro Bologna e Sampdoria, i nerazzurri asfaltano senza grossi problemi ile conseguono due obiettivi, restando in scia ai rossoneri e tenendosi alle spalle i bianconeri. Serata negativa per i campani di Pippo Inzaghi, che possono comunque consolarsi con la classifica.IL MATCHBastano sei minuti per rompere l'equilibrio. Una punizione pericolosa ditrova una deviazione e l'è in vantaggio. I nerazzurri sprecano diverse chance nel primo tempo, specialmente con, mentre ilrecrimina inizialmente per un contatto tra Lapadula e Ranocchia ritenuto fuori area dal Var. Nella ripresa dilagano gli uomini dello squalificato Antonio Conte.controlla in ...

ItaSportPress : Inter esagerata: Eriksen show, Lautaro e Lukaku super. Il Benevento crolla 4-0 - - SamuelSaiyan : @malanimalia @FBiasin Prosegue inoltre l'improbabile difesa Inter che dimentica coscientemente che il tutto è nato… - vinx_enzo : @PaoloMazzaferro @fralittera @pinto1_1899 @TheoHernandez La seconda ammonizione è esagerata e nessun altro giocator… - CrashNC88 : @GFI65 Ammesso e non concesso che già la prima reazione di Lukaku con Romagnoli è stata esagerata, ma il tifoso med… - pplorizio : @pisto_gol a me è sembrato che fosse Lukaku a girarla sulla rissa...la spallata di Romagnoli non è apparsa tale da… -