GameStop, il rischio è bruciare i propri risparmi per far guadagnare i guru dei social (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel romanzo il Suggeritore di Donato Carrisi c’è un serial killer che agisce in modo indiretto: invece di colpire in prima persona le vittime, l’antagonista principale utilizza il suo potere per influenzare altri criminali e indurli a uccidere. Nella vicenda di GameStop abbiamo assistito a qualcosa di simile con una interessante particolarità: è molto probabile che i suggeritori in questa vicenda abbiano guadagnato molti soldi. Il punto di partenza è una società, GameStop, che secondo gli analisti non ha futuro: vende videogiochi attraverso un canale tradizionale come quello dei negozi fisici, mentre tutto lascia presupporre che in futuro la scelta vincente sia puntare sul commercio on line. I risultati di bilancio confermano le aspettative negative e e le chiusure forzate a causa delle misure legate alla pandemia sembrano essere il colo di grazia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel romanzo il Suggeritore di Donato Carrisi c’è un serial killer che agisce in modo indiretto: invece di colpire in prima persona le vittime, l’antagonista principale utilizza il suo potere per influenzare altri criminali e indurli a uccidere. Nella vicenda diabbiamo assistito a qualcosa di simile con una interessante particolarità: è molto probabile che i suggeritori in questa vicenda abbiano guadagnato molti soldi. Il punto di partenza è una società,, che secondo gli analisti non ha futuro: vende videogiochi attraverso un canale tradizionale come quello dei negozi fisici, mentre tutto lascia presupporre che in futuro la scelta vincente sia puntare sul commercio on line. I risultati di bilancio confermano le aspettative negative e e le chiusure forzate a causa delle misure legate alla pandemia sembrano essere il colo di grazia. Il ...

ilfattoblog : #GAMESTOP 'Per usare consapevolmente questo nuovo potere serve una corretta alfabetizzazione finanziaria'… - pietrosacco : RT @giancasalemi: Per chi voglia capire meglio il fenomeno #GameStop consiglio l'analisi di @pietrosacco su @Avvenire_Nei non è solo la ri… - giancasalemi : Per chi voglia capire meglio il fenomeno #GameStop consiglio l'analisi di @pietrosacco su @Avvenire_Nei non è solo… - mauroallianz : ?? Nuovo Podcast! 'Il Caso Game Stop e il Talebano del Rischio Specifico' su @Spreaker #finanza #gamestop… - falostesso : @bermat @drpbrock @Novacula_Occami @a_smeriglia il privato Redditer aveva il diritto di comprare azioni GameStop? S… -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop rischio GameStop vola, Facebook vuole fermarla: oscurati i profili dei piccoli investitori

E il titolo Gamestop è tornato a toccare di nuovo le stelle con un balzo fino al 100%. Ma la Sec ... che impediscono una libera contrattazione, e mettono a rischio la fiducia degli investitori'. Ma il ...

Perché Reddit va a caccia di scalpi di hedge fund

È un gioco ad alto rischio " molti di coloro che sono stati sorpresi saranno i meno in grado di ... Lo spettacolare scioglimento delle azioni di GameStop, una catena in difficoltà di console e ...

GameStop, il rischio è bruciare i propri risparmi per far guadagnare i guru dei social Il Fatto Quotidiano Il caso GameStop ha oscurato Bitcoin: cosa aspettarsi?

Dopo le scomuniche di Yellen e Lagarde, gli short squeezes con il caso GameStop hanno fatto sparire la criptovaluta dai radar di mercato e dall'attenzione mediatica. Quale epilogo?

GameStop, “l’aspetto più grave è chi sarà il prossimo”: l’analisi di Marcotti

Caso GameStop: chi sarà il prossimo titolo a schizzare in Borsa? L'analisi - allarmata - di Marcotti sugli ultimi eventi straordinari nel mercato USA.

E il titoloè tornato a toccare di nuovo le stelle con un balzo fino al 100%. Ma la Sec ... che impediscono una libera contrattazione, e mettono ala fiducia degli investitori'. Ma il ...È un gioco ad alto" molti di coloro che sono stati sorpresi saranno i meno in grado di ... Lo spettacolare scioglimento delle azioni di, una catena in difficoltà di console e ...Dopo le scomuniche di Yellen e Lagarde, gli short squeezes con il caso GameStop hanno fatto sparire la criptovaluta dai radar di mercato e dall'attenzione mediatica. Quale epilogo?Caso GameStop: chi sarà il prossimo titolo a schizzare in Borsa? L'analisi - allarmata - di Marcotti sugli ultimi eventi straordinari nel mercato USA.