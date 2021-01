Covid a Napoli | scoppia focolaio in ospedale | 10 infermieri positivi | pazienti trasferiti

(Di sabato 30 gennaio 2021) E’allarme in. Sono ben 10 glirisultatialin uno stesso reparto dell’San Giovanni Bosco. Come riporta il Mattino ha coinvolto il personale della Terza Medicina. Iricoverati al terzo piano della struttura sono stati. La scoperta è stata fatta martedì sera quando sono arrivati dieci L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

robertosaviano : Dopo 15 anni di nuovo le mie riflessione sul @corrmezzogiorno: Sud, scenario post-Covid e nuovo sindaco di Napoli..… - DiMarzio : #Napoli, buone notizie per #Osimhen: da domani allenamenti individuali - NonRicordarMi : RT @flayawa: Un imprenditore di #Caserta proprietario di un'azienda di calzature, si è suicidato impiccandosi nella sua fabbrica. Alla base… - mariacarla1963 : RT @flayawa: Un imprenditore di #Caserta proprietario di un'azienda di calzature, si è suicidato impiccandosi nella sua fabbrica. Alla base… - SkyTG24 : Covid Campania, 1.175 positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

Il Mattino

... con il rientro (e con che verve) di Federico Chiesa dall'infortunio che l'aveva fermato con ile soprattutto il recupero di Alex Sandro dalche l'ha tenuto fermo quasi un mese, dopo la ...Fino ad oggi nelhospital della Doganella, non si erano mai verificati episodi di ' cluster epidemici '. Così sono stati definiti i contagi dalla direzione generale dell'Asl1 che ha ...Non si invertiranno i campi per il Napoli e la Juve. Verrà disputata la gara al Maradona. Per la sfida di andata bisogna attendere.Dal 25 gennaio ogni giorno l'AIAM pubblica sui suoi social il video-appello di un “Abbonato Abbandonato”, uno degli innumerevoli spettatori in attesa di tornare a teatro.