Bari: corona virus, assessore in quarantena Familiari di Pietro Petruzzelli positivi a test (Di sabato 30 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: I figli e la moglie dell'assessore allo Sport del comune di Bari, Pietro Petruzzelli, «sono risultati positivi al Covid». Mentre l'esponente della Giunta Decaro è «incredibilmente negativo. Ma comunque in quarantena». A darne notizia è lo stesso Petruzzelli sulla sua pagina Facebook. «Nonostante le mascherine sempre indossate, il gel alle mani, la socialità ridotta a zero, hanno preso il Covid. Come? non si sa e non si saprà mai. Ma a questo punto poco importa. Fino a ieri il bollettino quotidiano era solo una sfilza di numeri che ascoltavo ormai distrattamente- commenta l'assessore comunale-. Oggi dietro quei numeri ci sono anche loro e la sensazione è devastante. Ovviamente abbiamo allertato tutte le persone in qualche maniera ...

