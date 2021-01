Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 1° Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 gennaio 2021)UPAS della puntata del 1°Giulia intuisce che il fratello di Thea è l’uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore ma Niko la inviterà a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con iniziative personali. Angela si domanda perché Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore esecutivo FremantleMedia Renata Anzano, Produttore esecutivo CPTV Napoli Cinzia Guzzi, Produttore Rai Fiction Daniela Troncelliti. Regia del blocco in onda a cura di ...