Un capodanno cinese diverso

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi giorni iniziano i viaggi per la festività più importante del paese, ma il governo ha aumentato le restrizioni e promesso agevolazioni a chi non si sposterà

In questi giorni iniziano i viaggi per la festività più importante del paese, ma il governo ha aumentato le restrizioni e promesso agevolazioni a chi non si sposterà ...Per celebrare la festa di primavera,una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, Apple ha pubblicato un filmato di 12 minuti, girato con l'iPhone 12 Pro Max, mettendo ...