“Sei un grande st***”. La pupa e il secchione, uno dei concorrenti inizia a piangere disperato: “Fai schifo!” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa, condotta da Andrea Pucci con Francesca Cipriani uno dei protagonisti è stato il secchione Luca Marini, non in positivo ma anzi al contrario per essere finito sotto accusa da tutti gli altri ragazzi sia le pupe che i pupi che le secchione e i secchioni. Al ragazzo si rimprovera di essere eccessivamente arrogante e cattivo ma, quando Marini si è lasciato andare con Bartozzi a delle offese verso la pupa Laura Antonelli, dandole della stupida che non capisce niente, tutti gli altri si sono duramente scagliati contro di lui. Mentre Laura per vendetta gli ha gettato tutti i vestiti in giardino. A questo punto il ragazzo è scoppiato in lacrime: “Mi prendo la responsabilità dei miei gesti, ma vengo sempre fatto passare per l’orco cattivo che non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella seconda puntata de Lae ile viceversa, condotta da Andrea Pucci con Francesca Cipriani uno dei protagonisti è stato ilLuca Marini, non in positivo ma anzi al contrario per essere finito sotto accusa da tutti gli altri ragazzi sia le pupe che i pupi che lee i secchioni. Al ragazzo si rimprovera di essere eccessivamente arrogante e cattivo ma, quando Marini si è lasciato andare con Bartozzi a delle offese verso laLaura Antonelli, dandole della stupida che non capisce niente, tutti gli altri si sono duramente scagliati contro di lui. Mentre Laura per vendetta gli ha gettato tutti i vestiti in giardino. A questo punto il ragazzo è scoppiato in lacrime: “Mi prendo la responsabilità dei miei gesti, ma vengo sempre fatto passare per l’orco cattivo che non ha ...

