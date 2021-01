Schneider Electric: con EcoStruxure Automation Expert nasce il primo sistema di automazione industriale incentrata sul software (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Stezzano Bg 29 gennaio 2021) - Stezzano (BG), 29 gennaio 2021 – L'operatività industriale sta vivendo una trasformazione che sta cambiando le regole del gioco. L'evoluzione delle tecnologie di machine learning, realtà aumentata, analytics in tempo reale e IIoT promette alle aziende manifatturiere e ai costruttori di macchine del settore industriale di rispondere con efficacia alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, che ha bisogno di flessibilità. La realizzazione di questa promessa però, al momento, è limitata dall'utilizzo di piattaforme di automazione chiuse e proprietarie che ostacolano l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, rendendo difficile integrare componenti di terze parti ed essendo costose in termini di aggiornamento e manutenzione. Se nel settore delle tecnologie informatiche sono state adottate ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Stezzano Bg 29 gennaio 2021) - Stezzano (BG), 29 gennaio 2021 – L'operativitàsta vivendo una trasformazione che sta cambiando le regole del gioco. L'evoluzione delle tecnologie di machine learning, realtà aumentata, analytics in tempo reale e IIoT promette alle aziende manifatturiere e ai costruttori di macchine del settoredi rispondere con efficacia alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, che ha bisogno di flessibilità. La realizzazione di questa promessa però, al momento, è limitata dall'utilizzo di piattaforme dichiuse e proprietarie che ostacolano l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, rendendo difficile integrare componenti di terze parti ed essendo costose in termini di aggiornamento e manutenzione. Se nel settore delle tecnologie informatiche sono state adottate ...

SchneiderItalia : Stephanie Zhang, Prashanthi Sudhakar, Mariette Oudin e Katie Mills raccontano cosa significa essere donne in un set… - SchneiderItalia : #Diversity e #Inclusion: l'esperienza di Stephanie Zhang, Prashanthi Sudhakar, Mariette Oudin e Katie Mills per abb… - FellerAg : Ogni giorno in Feller 450 dipendenti si impegnano per consentirci di offrire ai nostri clienti, quali leader di mer… - innovationpost_ : RT @franco_canna: Con EcoStruxure Automation Expert @SchneiderElec propone un nuovo approccio per un'automazione aperta, decentralizzata… - franco_canna : Con EcoStruxure Automation Expert @SchneiderElec propone un nuovo approccio per un'automazione aperta, decentrali… -

Ultime Notizie dalla rete : Schneider Electric Schneider Electric: con EcoStruxure Automation Expert nasce il primo sistema di automazione industriale incentrata sul software Adnkronos Schneider Electric: con EcoStruxure Automation Expert nasce il primo sistema di automazione industriale incentrata sul software

(Stezzano Bg 29 gennaio 2021) - Stezzano (BG), 29 gennaio 2021 – L'operatività industriale sta vivendo una trasformazione che sta cambiando le ...

Parigi: perdite consistenti per Schneider Electric

Pressione sul gruppo industriale francese, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,19%. Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

(Stezzano Bg 29 gennaio 2021) - Stezzano (BG), 29 gennaio 2021 – L'operatività industriale sta vivendo una trasformazione che sta cambiando le ...Pressione sul gruppo industriale francese, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,19%. Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...