Quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip: data e orario dell'ultima puntata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando va in onda l'ultima puntata (la finale) del Grande Fratello Vip? Ve lo diciamo subito: l'ultimo atto del reality show condotto da Alfonso Signorini è in programma per lunedì 1 marzo 2021 alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. I concorrenti rimasti nella Casa si sfideranno al televoto per la conquista della vittoria finale. Chi trionferà? Streaming e tv Abbiamo visto Quando va in onda la finale (ultima puntata) del Grande Fratello Vip 2020, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro gratis su Canale 5. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta ...

