Pena di morte: non è la risposta più giusta al male (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante abolizioni e moratorie, le società – persino quelle più evolute come l'America – non riescono a fare a meno della Pena di morte. L'idea delle esecuzioni capitali ha radici nella nascita del potere politico, al quale è demandato il compito di sanare le ferite provocate dal crimine. Ma coltiva l'illusione di estirpare il male eliminandone l'autore. I sistemi Penali non possono che essere razionali, adeguati alla complessità della realtà umana. Il male, di qualunque natura, richiede una risposta: ma qual è la più giusta? La domanda si ripropone, inquietante, ogni volta che le cronache raccontano di un nuovo delitto efferato. E quanti ne accadono nelle nostre città, nell'appartamento accanto, tra persone che, magari, conosciamo e frequentiamo. Gente qualsiasi, ...

