Morta donna dispersa sui Monti Lepini, aveva 36 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Morta donna dispersa nel corso di un escursione in alta montagna. Le forze dell'ordine l'hanno recuperata in ipotermia avanzatissima. È finita nel peggiore possibile dei modi la vicenda che aveva coinvolto una 36enne. È infatti stato ritrovato il cadavere di questa persona, che aveva smarrito l'orientamento in occasione di una escursione in alta montagna. Lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

