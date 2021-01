Matteo Renzi alla corte del principe saudita Mohammed bin Salman (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo il leader di Italia viva, l’Arabia saudita dovrebbe guidare un nuovo rinascimento, come la sua Firenze nel passato. Ma la repressione e le violazioni dei diritti umani in corso nel paese sembrano suggerire scenari molto diversi. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo il leader di Italia viva, l’Arabiadovrebbe guidare un nuovo rinascimento, come la sua Firenze nel passato. Ma la repressione e le violazioni dei diritti umani in corso nel paese sembrano suggerire scenari molto diversi. Leggi

Sostenibilità, istruzione, sviluppo delle città, nuovi talenti, giovani, rinascimento. Sono questi i temi discussi dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, al centro della crisi politica italiana di questi giorni, insieme al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Renzi era a Riyadh il 28 gennaio, come ha rivelato il quotidiano ...

Secondo il leader di Italia viva, l’Arabia Saudita dovrebbe guidare un nuovo rinascimento, come la sua Firenze nel passato. Ma la repressione e le violazioni dei diritti umani in corso nel paese sembr ...

