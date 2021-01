La Polonia vieta l’aborto, le donne scendono in piazza: nasce una Solidarnosc dei diritti civili? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi il Paese si prepara alla mobilitazione generale contro il divieto d’interruzione volontaria di gravidanza, in Polonia non consentita neanche laddove vi siano gravi patologie del feto o la compromissione della vita della donna partoriente Continuano a dilagare le proteste in Polonia , dove dal 22 ottobre scorso il Tribunale Costituzionale ha emesso una sentenza che restringe ulteriormente le maglie per l’accesso all’interruzione legale di gravidanza . Gli esiti della sentenza sono diventati effettivi il 27 gennaio, giorno nel quale la popolazione polacca si è riversata per le strade di 51 città per protestare contro questa norma che, di fatto, vieta un diritto umano fondamentale. Le manifestazioni svoltasi fino ad oggi sotto il nome di Women’s Strike sono state tutte le manifestazioni di una brutale repressione da parte delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi il Paese si prepara alla mobilitazione generale contro il divieto d’interruzione volontaria di gravidanza, innon consentita neanche laddove vi siano gravi patologie del feto o la compromissione della vita della donna partoriente Continuano a dilagare le proteste in, dove dal 22 ottobre scorso il Tribunale Costituzionale ha emesso una sentenza che restringe ulteriormente le maglie per l’accesso all’interruzione legale di gravidanza . Gli esiti della sentenza sono diventati effettivi il 27 gennaio, giorno nel quale la popolazione polacca si è riversata per le strade di 51 città per protestare contro questa norma che, di fatto,un diritto umano fondamentale. Le manifestazioni svoltasi fino ad oggi sotto il nome di Women’s Strike sono state tutte le manifestazioni di una brutale repressione da parte delle ...

