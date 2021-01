Dzeko, Lukaku e Lautaro: Inter, ecco gli spaccadifese (Di venerdì 29 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

fattointerista : RT @Filoribs: Comunque veloci a prendere #Dzeko che mercoledì contro la #Juventus non c’e #Lukaku. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Inter, a te gli spaccadifese: #Dzeko, #Lukaku e #Lautaro - Boboj29 : Dzeko all'Inter e Sanchez alla Roma 35 anni per il romanista e 32 per l'interista , chi ci guadagna e' ... ? Dzeko… - Danesismo : RT @lazarismo: La questione è semplice: se Dzeko viene per fare il titolare nell'attacco dei sogni di andonio al fianco di Lukaku, panchina… - havavtid : RT @salines_simone: Alcuni motivi per cui sono favorevole allo scambio Dzeko-Sanchez: - Lautaro avrebbe finalmente concorrenza e potrebbe u… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Lukaku Vanni: “Dzeko-Lukaku prima idea di Conte. Riserva? L’impressione è che…” fcinter1908 Dzeko-Lukaku da sfondamento, Dzeko-Lautaro come Llorente-Tevez: come cambierebbe l’Inter di Conte

Dal suo arrivo sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte ha sempre sognato la coppia d’attacco Dzeko-Lukaku. La trattativa di mercato nata nelle ultime ore con la Roma avvicina ancora una volta l’attac ...

Dzeko-Sanchez, sullo scambio tra Inter e Roma ballano 2 milioni: ecco la soluzione

Edin ha rotto con Fonseca, l’incontro tra Ausilio e Pinto per l’accordo: tempi stretti e ingaggi da 7 milioni. L’idea di inserire Pinamonti nell’affare ...

Dal suo arrivo sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte ha sempre sognato la coppia d’attacco Dzeko-Lukaku. La trattativa di mercato nata nelle ultime ore con la Roma avvicina ancora una volta l’attac ...Edin ha rotto con Fonseca, l’incontro tra Ausilio e Pinto per l’accordo: tempi stretti e ingaggi da 7 milioni. L’idea di inserire Pinamonti nell’affare ...