Dolce&Gabbana la sfilata uomo in streaming per la prima volta anche su Farfetch

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La collezionefirmata Dolce&Gabbana sfilerà lunedì 1 febbraio alle ore 15 in formato digitale. E per lasarà trasmessasu. La casa di moda italiana e la piattaforma internazionale per l’industria della moda del lusso rafforzano in questo modo il rapporto di collaborazione già esistente dando vita a un progetto all’insegna di “pura energia e contemporaneità”, come spiega una nota di Dolce&Gabbana. Dopo aver cancellato lo show fisico, programmato lo scorso 16 gennaio, il nuovo appuntamento è dunque per il prossimo lunedì 1 febbraio alle ore 15, quando laautunno-inverno 2021/22 #DGTogether, sarà trasmessa in esclusiva su.com e su dolcegabbana.com. Leggi: Bikkembergs, la ...