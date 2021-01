Dispersi sul Velino | ancora nessun avvistamento | domani arriva scavatore via elicottero

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Solo una breve pausa nel maltempo prevista permattina potrebbe aiutare i soccorsi sulalla ricerca dei quattro avezzanesida giorni: pausa che permetterebbe di portare in quota sia del nuovo personale sia un battipistaviada Ovindoli (L'Aquila) per aiutare a rimuovere la neve. Si tratta, è emerso nella conferenza stampa di oggi al campo base di Massa d'Albe, di una valanga dentro un fronte di neve profondo anche 9 metri, lungo 2 km e largo mediamente almeno 100 metri. Per questo stando anche dell'attrezzatura elettronica dalla Valle d'Aosta che scandagli la profondità nevosa alla ricerca di oggetti metallici. Ma a preoccupare i soccorritori è anche l'incertezza sull'effettivo luogo dove potrebbero essere finiti Tonino ...

poliziadistato : Prosegue ricerca 4 escursionisti dispersi da domenica sul Monte Velino in #Abruzzo. Squadra #PoliziadiStato del cen… - emergenzavvf : ?? #Udine, slavina monte Zoncolan nel comune di Ravascletto: proseguono le operazioni di ricerca di eventuali disper… - abruzzo24ore : Dispersi sul Velino, riprese le ricerche, la squadra di soccorso non perde le speranze - MarsicaW : MASSA D'ALBE: - Gazzettino : Valanga sul Monte Velino, ancora nessuna traccia degli escursionisti dispersi. I soccorritori: «Nulla è finito» -

Ultime Notizie dalla rete : Dispersi sul

Un esercito che quando le possibilità di trovare iancora in vita sono praticamente nulle, nel gelo delle cime non vuole arrendersi. Le immagini del Soccorso Alpino,web, sono struggenti....del Soccorso alpino si tratta di un'antenna di grande diametro trasportata da un elicottero che tramite segnale 'cerca' tracce deicome un sonar. Mentre proseguono in quota le ricerche...I quattro escursionisti sono dispersi da domenica 24 gennaio, il presidente del Cai di Avezzano Antonio Di Palma: 'Per noi sono come di famiglia'.Cronaca L'Aquila - 30/01/2021 10:30 - Le migliorate condizioni meteo di oggi hanno permesso la ripresa in forze delle ricerche dei quattro dispersi che dalla scorsa domenica hanno ...