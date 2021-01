Dayane Mello difende Tommaso Zorzi dagli altri vipponi: “Lo adulate, ma poi lo avete tradito e fatto passare per cattivo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dayane si schiera dalla parte di Zorzi Dopo avergli dato del ‘malato mentale’ nella serata di sabato, stranamene da qualche giorno Dayane Mello ha preso le difese di Tommaso Zorzi attaccando più volte gli inquilini che lunedì sera che gli hanno tolto la possibilità di andare in finale in anticipo. L’ex compagna di Stefano Sala ha affermato a chiare lettere che la domanda di Alfonso Signorini era chi non merita la finale, quindi per lei nominare il rampollo meneghino è stata solo una strategia e una cattiveria. Mercoledì sera, Giulia Salemi ha avuto un confronto con la modella brasiliana e la prima ha provato a difendersi: “Tu e Tommaso dite che siete giocatori, che siete cinici e usate la strategia. Io e Pier non siamo così. Noi agiamo di cuore e non ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 29 gennaio 2021)si schiera dalla parte diDopo avergli dato del ‘malato mentale’ nella serata di sabato, stranamene da qualche giornoha preso le difese diattaccando più volte gli inquilini che lunedì sera che gli hanno tolto la possibilità di andare in finale in anticipo. L’ex compagna di Stefano Sala ha affermato a chiare lettere che la domanda di Alfonso Signorini era chi non merita la finale, quindi per lei nominare il rampollo meneghino è stata solo una strategia e una cattiveria. Mercoledì sera, Giulia Salemi ha avuto un confronto con la modella brasiliana e la prima ha provato arsi: “Tu edite che siete giocatori, che siete cinici e usate la strategia. Io e Pier non siamo così. Noi agiamo di cuore e non ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - domeniconaso : Alla fine questo #GfVip5 lo vincerà Dayane Mello. A riprova del fatto che raramente vincono le persone migliori. Ne… - marcelakimn : RT @Chiara43061609: DAYANE CRISTINA MELLO - 1° finalista Doniamo e regaliamole un’altra gioia! Doniamo doniamo doniamo! E fate girare la r… - Ros_Mello_ : RT @Cris_Husu: Rosalinda è nera con MRT anche per come le parlava di di Dayane... change my mind #rosmello -