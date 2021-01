Coronavirus | 477 vittime in 24 ore Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva | 148 ieri 102

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il bollettino del 29 gennaio Oggi 29 gennaio sono 477 i decessi perin Italia.erano stati 492 per un totale di 87.858dall’inizio della pandemia. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, i ricoverati sono 20.397 (20.778, -381) mentre insi trovano ancora 2.270 pazienti (2.288, -18). Il numero diin rianimazione è di 148,102, il giorno prima 115. Intanto i casi di oggi sono +13.574,+14.372. I contagi totali sono 2.529.070, i guariti e i dimessi 1.973.388 (+19.879 rispetto a), gli attualmente positivi 467.824 (-6.793) mentre in ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 29/01/21 • Attualmente positivi: 467.824 • Deceduti: 87.858 (+477) • Dimessi/Guariti: 1.973.388 (+… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 29 gennaio: 13.574 nuovi casi e 477 morti - Corriere : Il bollettino: 13.574 nuovi casi e 477 morti. Tasso di positività al 5% - GFucci58 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 29/01/21 • Attualmente positivi: 467.824 • Deceduti: 87.858 (+477) • Dimessi/Guariti: 1.973.388 (+19.879) •… - MeleAlbero : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 29/01/21 • Attualmente positivi: 467.824 • Deceduti: 87.858 (+477) • Dimessi/Guariti: 1.973.388 (+19.879) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 477

Le vittime sono. Sono 268.750 i test (molecolari e antigenici) effettuati: ieri erano stati ... Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi alnelle ultime 24 ore ...Nelle ultime 24 ore, si sono verificatidecessi , in calo rispetto a ieri (492)., Italia: il bollettino di venerdì 29 gennaio Ricoverati con sintomi: 20.397 ( - 381) Terapia ...E sono 13 mila 574 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Ieri i positivi erano stati 14 mila 372 e i morti 492. Sono ...La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale. In Italia, d ...