Coppia scomparsa a Bolzano | dalla sparizione all’arresto del figlio Benno

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 4 gennaio scorso Laura Perselli e Peter Neumair,di 60enni ex insegnanti, scompare nel nulla. Dei due si perdono le tracce a partire dal tardo pomeriggio, ed il giorno dopo il, insieme alla zia, si reca dai carabinieri per denunciare la. Pochi giorni dopo ildellaviene indagato, e cominciano ad emergere le prime inquietanti ipotesi, anche a causa del ritrovamento di tracce di sangue di Peter Neumair nei pressi del fiume Adige. Le indagini culminano nell’arresto diNeumair, che pur continuando a rivendicare la sua innocenza, si sarebbe costituito spontaneamente questa notte. Rimangono ancora un mistero il luogo in cui sarebbero i corpi dei due coniugi, la dinamica dell’omicidio (ormai purtroppo considerato ...

Svolta nel "giallo" che ha scosso l'Alto Adige in queste settimane: fermato Benno Neumair, accusato dell'omicidio dei genitori, Laura Perselli (68 anni) e di Peter Neumair (63 anni), scomparsi a Bolzano. Il 4 gennaio scorso Laura Perselli e Peter Neumair, coppia di 60enni ex insegnanti, scompare nel nulla. Dei due si perdono le tracce a partire dal tardo pomeriggio, ed il giorno dopo il figlio Benno, insieme alla zia, si reca dai carabinieri per denunciare la scomparsa.