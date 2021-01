Bivio Mattarella, dipende dal M5S Veto su Renzi? Addio al Conte ter (Di venerdì 29 gennaio 2021) La crisi di governo si complica dopo le consultazioni al Quirinale. Mattarella ha preso atto delle difficoltà nel rimettere insieme i duellanti Conte e Renzi e il mandato esplorativo al premier uscente adesso rischia di non essere più un'opzione sul tavolo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 gennaio 2021) La crisi di governo si complica dopo le consultazioni al Quirinale.ha preso atto delle difficoltà nel rimettere insieme i duellantie il mandato esplorativo al premier uscente adesso rischia di non essere più un'opzione sul tavolo. Segui su affaritaliani.it

Solo in caso di apertura dei grillini il capo dello Stato potrebbe tentare col mandato esplorativo. Tra le ipotesi di mediatori, oltre a Fico spunta Lamorgese ...

La crisi vista dal Quirinale. Appelli inascoltati, svolta con un mese di ritardo

Mattarella nel colloquio con Conte prende atto, dopo gli inviti a non inseguire "vantaggi di parte" e un quadro nel frattempo logorato. Senza numeri il reincarico dovrà passare per una pace con Renzi ...

Solo in caso di apertura dei grillini il capo dello Stato potrebbe tentare col mandato esplorativo. Tra le ipotesi di mediatori, oltre a Fico spunta Lamorgese ...