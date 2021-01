Ancora un ospedale in fiamme: almeno 5 morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’incendio è divampato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale più importante di Bucarest. Will they be classed as covid deaths too?? Five Killed in Romania Covid Treatment Hospital Fire https://t.co/wQP2iyu6Di — Truthseeker1984 (@Truthseeker1985) January 29, 2021 Un altro incendio è divampato questo venerdì, 29 gennaio, nel principale ospedale della città di Bucarest; Matei Bals, l’ospedale Covid-19 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’incendio è divampato nel reparto di terapia intensiva dell’più importante di Bucarest. Will they be classed as covid deaths too?? Five Killed in Romania Covid Treatment Hospital Fire https://t.co/wQP2iyu6Di — Truthseeker1984 (@Truthseeker1985) January 29, 2021 Un altro incendio è divampato questo venerdì, 29 gennaio, nel principaledella città di Bucarest; Matei Bals, l’Covid-19 L'articolo proviene da YesLife.it.

MarziaLoreti : Lazio possibile zona arancione per altri 14 giorni,senza prensare aiuti per imprese,bar,ristoranti,albergatori, anc… - Dan03621335 : RT @AStramezzi: Oggi, siamo in prima pagina, raga Su La Verità: “I Medici che salvano i malati di Covid senza Speranza” Ma perché la reda… - Caterinaozzy : RT @AStramezzi: Oggi, siamo in prima pagina, raga Su La Verità: “I Medici che salvano i malati di Covid senza Speranza” Ma perché la reda… - MarianoTesauro : RT @AStramezzi: Oggi, siamo in prima pagina, raga Su La Verità: “I Medici che salvano i malati di Covid senza Speranza” Ma perché la reda… - d_essere : RT @AStramezzi: Oggi, siamo in prima pagina, raga Su La Verità: “I Medici che salvano i malati di Covid senza Speranza” Ma perché la reda… -