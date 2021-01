Ambiente, ENEA lancia metodo innovativo e low cost per monitorare la qualità dell’aria (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici in città attraverso una rete di centraline di monitoraggio a basso costo, sia fisse che mobili, integrate con quelle regionali oggi in uso. Questa la funzione di “Air quality site suitability” la mappa messa a punto dai ricercatori del Centro ENEA di Portici, in collaborazione con l‘Università di Napoli Federico II, nell’ambito del Progetto Air-Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions. La mappa – spiega ENEA in una nota – è stata realizzata grazie a un metodo innovativo che permette di collocare le centraline in modo ottimale rispetto al territorio e alla variabilità locale degli inquinanti in città, secondo uno schema che è stato testato a Portici, vicino Napoli. “La rete ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici in città attraverso una rete di centraline di monitoraggio a bassoo, sia fisse che mobili, integrate con quelle regionali oggi in uso. Questa la funzione di “Air quality site suitability” la mappa messa a punto dai ricercatori del Centrodi Portici, in collaborazione con l‘Università di Napoli Federico II, nell’ambito del Progetto Air-Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions. La mappa – spiegain una nota – è stata realizzata grazie a unche permette di collocare le centraline in modo ottimale rispetto al territorio e alla variabilità locale degli inquinanti in città, secondo uno schema che è stato testato a Portici, vicino Napoli. “La rete ...

PsrSicilia : L’ECONOMIA CIRCOLARE E L’AGRICOLTURA ?? L’attuale modello di sviluppo economico pone in luce la netta contrapposizi… - VitaMimmo : RT @ISPRA_Press: On line lo studio @ENEAOfficial , #ISPRA, @CNRsocial_ e @UniCamerino sull' #erosione costiera nelle #Marche: in 20 anni la… - jacopogiliberto : RT @ISPRA_Press: On line lo studio @ENEAOfficial , #ISPRA, @CNRsocial_ e @UniCamerino sull' #erosione costiera nelle #Marche: in 20 anni la… - ENEAOfficial : RT @ISPRA_Press: On line lo studio @ENEAOfficial , #ISPRA, @CNRsocial_ e @UniCamerino sull' #erosione costiera nelle #Marche: in 20 anni la… - ISPRA_Press : On line lo studio @ENEAOfficial , #ISPRA, @CNRsocial_ e @UniCamerino sull' #erosione costiera nelle #Marche: in 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente ENEA Ambiente, ENEA lancia metodo innovativo e low cost per monitorare la qualità dell'aria Il Messaggero Ambiente, ENEA lancia metodo innovativo e low cost per monitorare la qualità dell'aria

"Air quality site suitability map" è una mappa che permette di acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici in città ...

Legge di Bilancio 2021, ecco tutti i bonus aggiunti in favore dell'ambiente

La nuova Legge di Bilancio 2021 include diversi bonus inseriti a favore dell'ambiente e della crescita sostenibile. Vediamo quali sono ...

"Air quality site suitability map" è una mappa che permette di acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici in città ...La nuova Legge di Bilancio 2021 include diversi bonus inseriti a favore dell'ambiente e della crescita sostenibile. Vediamo quali sono ...