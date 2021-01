Traffico Roma del 28-01-2021 ore 13:30 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luceverde Roma mentre mangi dalla redazione Buon pomeriggio in primo piano le difficoltà riscontrate sulla tangenziale Dopo un incidente provoca lunghe code a partire dall’uscita stazione Tiburtina sino allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico Attenzione ci sono code anche verso San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla sana aria code sulla stessa Salaria verso il centro città a partire da Cortona nessuna segnalazione degli al momento per quanto riguarda il raccordo anulare mentre per lavori Ci sono code nelle due direzioni sulla Flaminia 3 Castelnuovo di Porto è Morlupo per Traffico coda tratti sulla Cassia la Giustiniana Tomba di Nerone complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza di via di Grottarossa la polizia locale Cervignano un incidente all’incrocio tra la circonvallazione Aurelia Piazza Irnerio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luceverdementre mangi dalla redazione Buon pomeriggio in primo piano le difficoltà riscontrate sulla tangenziale Dopo un incidente provoca lunghe code a partire dall’uscita stazione Tiburtina sino allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico Attenzione ci sono code anche verso San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla sana aria code sulla stessa Salaria verso il centro città a partire da Cortona nessuna segnalazione degli al momento per quanto riguarda il raccordo anulare mentre per lavori Ci sono code nelle due direzioni sulla Flaminia 3 Castelnuovo di Porto è Morlupo percoda tratti sulla Cassia la Giustiniana Tomba di Nerone complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza di via di Grottarossa la polizia locale Cervignano un incidente all’incrocio tra la circonvallazione Aurelia Piazza Irnerio ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-01-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale Est - Traffico rallentato per incidente nel tratto compreso tra via Tiburtina e via Salaria in direzione stadio - romamobilita : #Roma #viabilità traffico via Salaria, rallentamenti per le linee 135 e 235. - LuceverdeRoma : ??????#Roma Viale Guglielmo Marconi #Traffico rallentato tra Via Ostiense e Piazzale Tommaso Edison in direzione Piaz… - boquito67 : RT @GRAB_Roma: Il Campidoglio sta per decidere il futuro dell’#AppiaAntica. E’ fondamentale far sapere a Roma quale parco archeologico vogl… -

A San Lorenzo è tornata la tendopoli dello spaccio. Non facciamo in tempo ad avvicinarci che veniamo subito abbordate. "Che vi serve?", ci chiede un nordafricano. "Cosa hai?", gli rispondiamo colte al ...

